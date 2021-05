Neuburg

vor 17 Min.

Komfort für Caravan-Gäste in Neuburg

Zahlreiche Camping-Urlauber finden sich mittlerweile wieder an der Neuburger Schlösslwiese ein. Der neue Betreiber will den Platz mit einem Sanitärcontainer ausstatten, doch wegen Corona gibt es derzeit Lieferprobleme.

Von Winfried Rein

Der Caravan-Urlaub läuft auf vollen Touren, auch der Neuburger Abstellplatz an der Schlösslwiese wird regelmäßig angefahren. Dort will der von der Stadt beauftragte Betreiber KomParking das Angebot verbessern. Größte Errungenschaft soll ein Sanitärcontainer sein, in dem sich die Wohnmobilisten auch duschen können.