Konfirmation vor vielen Jahrzehnten

Goldene und Diamantene Konfirmanden trafen sich in Neuburg zu einem gemeinsamen Gottesdienst.

„Im Glauben tief gegründet sein“ – das war die zentrale Aussage der Predigt von Pfarrer Jens Hauschild am vergangenen Sonntag in der Christuskirche. Der Pfarrer der Apostelkirche musste in bewährter Nachbarschaft die Feier der Goldenen und Diamantenen Konfirmation zusammen mit Vikarin Elisabeth Görnitz übernehmen, nachdem beide Pfarrer der Christuskirche nicht zur Verfügung standen.

Neun Goldene und sechs Diamantene Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1960/61 und 1970/71 waren zusammen mit der übrigen Christuskirchengemeinde versammelt. Pfarrer Hauschild erinnerte sie zunächst an die damalige Zeit, in der viele Haushalte kein eigenes Telefon (1961) und nur wenige einen Farbfernseher besaßen (1971). Wenngleich das nun schon 50 beziehungsweise 60 Jahre zurückliege, mag es sich für die Anwesenden anfühlen, als wäre es gestern gewesen, sagte er. Doch habe sich in den Jahren seit ihrer Konfirmation vieles getan. Etliche Menschen, die damals mit ihnen feierten, seien mittlerweile gestorben. Es gab Höhen und Tiefen, glückliche und schwere Tage.

Neuburger Christuskirche als Anlaufstation

Umso wichtiger sei es, wie ein Baum tief gegründet zu sein. Wie er harte Dürrezeiten übersteht, wenn seine Wurzeln bis in die tiefen Grundwasserschichten vorgedrungen sind, so sei es auch mit Menschen, deren Leben tief im Glauben an Gott eingewurzelt ist. Sie können aus der Tiefe die Kraft ziehen, die sie zum Leben gerade auch in Wüstenzeiten brauchen. Im Anschluss an die Predigt wurden die Jubelkonfirmanden mit Namen vorgestellt und sie empfingen den Segen Gottes für ihr weiteres Leben. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Gabriella Lay an der Orgel und dem Posaunenchor.

