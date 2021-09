„Licht aus, sonst töte ich dich": Mann bedroht Autofahrer am Neuburger Schrannenplatz

Beleidigt und bedroht hat ein 53-Jähriger einen Autofahrer und Polizisten am Neuburger Schrannenplatz. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Als ein 49-jähriger Waidhofener sein geparktes Auto am Samstagabend am Schrannenplatz in Neuburg einräumte, kam ein 52-jähriger Mann aus Taufkirchen zu ihm. Dieser - so heißt es in einem Polizeibericht - fühlte sich offenbar durch die automatisch angehenden Scheinwerfer des Wagens geblendet und belästigt.

Als die Polizei am Schrannenplatz in Neuburg eintraf, war der Mann in einem Lokal

Der Taufkirchner sagte zum Beispiel: „Mach das Licht aus, sonst töte ich dich.“ Beim Eintreffen der Polizei hatte er sich in ein nahes Lokal begeben. Bei der Feststellung seiner Personalien weigerte er sich zunächst, sie anzugeben, berichten die Beamten weiter. Außerdem sei er äußerst unkooperativ und aggressiv gewesen.

Nachdem er einen Atemalkoholtest ebenfalls verweigert hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Während der gesamten polizeilichen Aufnahme bedrohte er die eingesetzten Beamten. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt. (nr)