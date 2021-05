Neuburg

vor 18 Min.

Nach Ausstellung in Bonita-Filiale: Neuburg Künstler spendet Erlös aus Werken

Plus In einem Leerstand in der Innenstadt Neuburg stellte der Künstler Thomas Königsbauer seine Bilder aus. Den Erlös aus den Verkäufen spendete er jetzt.

Von Anna Hecker

Wenn einem etwas Gutes widerfährt, soll man etwas zurückgeben. Das war die Devise von Künstler Thomas Königsbauer, nachdem ihm ein Leerstand in der Neuburger Innenstadt eine unerwartete Kunstausstellung ermöglicht hat. In der ehemaligen Bonita-Filiale präsentiert er seit Februar seine Aquarell-Bilder und bot diese zu einem vergünstigten Preis zum Verkauf an. Weil er dabei von den Neuburgern enorme Unterstützung erfuhr, möchte er nun seinerseits Neuburger Hilfsorganisationen finanziell unter die Arme greifen. Inspiriert von der Idee seiner Frau Marion Bogisch spendet Königsbauer nun die Hälfte des Erlöses, insgesamt 1500 Euro, an drei Einrichtungen vor Ort.