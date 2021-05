Neuburg

Nach Verwirrung: Neuburger Gastronomie bringt ein Stück Freiheit zurück

Seit Dienstag dürfen die Gastronomen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ihre Außenbereiche wieder öffnen. Das Café Zeitlos am Schrannenplatz war unter den ersten und bereits am Vormittag zog es die ersten Gäste an.

Plus Seit Dienstag dürfen Gastwirte ihren Außenbereich wieder öffnen. Trotz einiger Verwirrung am Wochenende hat sich das in Neuburg schnell herumgesprochen.

Von Michael Kienastl

Als ihm die Kellnerin des Café Zeitlos seinen Lillet auf den Tisch stellt, strahlt Tom Schatzmann übers ganze Gesicht: „Endlich wieder draußen sitzen, das bedeutet ein Stück Freiheit“. Wer hätte gedacht, dass an einem trüben Dienstagvormittag die Stimmung am Neuburger Schrannenplatz so positiv und gelöst sein kann? Doch nach sechs Monaten Durststrecke stehen Bierbänke und Café-Tische eben auch für die Hoffnung, dass langsam wieder so etwas wie Normalität einkehren kann. Und die Zuversicht zeigt sich auch am Geldbeutel, wie die Kellnerin sagt: „Das Trinkgeld fließt.“ Klar war es jedoch nicht, dass die Außengastronomie am Dienstag wieder öffnen darf.

