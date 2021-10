Neuburg

21:00 Uhr

Nachtleben: Die Neuburger Bar "Fischerstecher" wird wiederbelebt

Der Neuburger Gastronom Anis Chaalali öffnet bald die „Fischerstechers House-Bar“. Mit einem altbewährten Konzept will er das Nachtleben bereichern.

Plus Pfafflinger-Wirt Anis Chaalali übernimmt den Neuburger Fischerstecher. Die Bar soll vor allem Auszubildende und Studenten anlocken. Dabei setzt der Gastronom auf ein altbewährtes Konzept.

Von Anna Hecker

Sie hatte lange Zeit den Ruf als die wohl schäbigste Bar in ganz Neuburg: die Bar „Fischerstecher“ am Donaukai. Wenn es nach Anis Chaalali geht, soll damit nun Schluss sein. Der Pächter des Pfafflinger hat nun auch den Fischerstecher übernommen und will die Bar nach langer Schließung mit neuem Konzept wiederbeleben.

