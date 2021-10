Neuburg: Trachtenverein Donautaler feiert 100-jähriges Bestehen

Plus Seit 100 Jahren stehen die Donautaler für Brauchtumspflege in Neuburg. Eine große Feier kann dieses Jahr nicht stattfinden. Über eine bewegte Vereinsgeschichte und Probleme der Gegenwart.

Der Erste Weltkrieg war noch nicht lange vorbei, als sich einen Tag vor Nikolaus im Jahr 1920 neun „Deandl“ und 21 „Buam“ im Alten Neuhof in Neuburg trafen. Die Gleichgesinnten hatten ein gemeinsames Ziel, so geht es aus der Chronik hervor. Sie wollten den Schuhplattler und andere volkstümliche Tänze pflegen. Deshalb schlossen sie sich zum Gebirgstrachtenerhaltungsverein (GTEV) „Donautaler“ zusammen, gegen eine Aufnahmegebühr von drei Mark pro Person war man dabei. Bald führten die Mitglieder den Vereinsgruß „Boarisch san ma“ ein. Bereits im ersten Jahr trafen sich die Donautaler zu 16 Versammlungen, 24 Sitzungen, sieben sonstigen Feiern und einer Tischstandartenweihe. Auch das Theaterspielen war ein fester Bestandteil des Vereins.