Neuburger Barockkonzerte: Gefeierter Countertenor Valer Sabadus im Kongregationssaal zu Gast

Der gefeierte Countertenor Valer Sabadus weckt am Samstag, 9. Oktober, um 20 Uhr mit einem unbändigen und faszinierenden Barockprogramm die ganz großen Emotionen im Kongregationssaal in Neuburg an der Donau. Gemeinsam mit dem renommierten Ensemble Ludus Instrumentalis bringt Sabadus den Glanz und die Poesie dieser Musik aufs Schönste zum Klingen.

Neuburger Barockkonzerte: Valer Sabadus ist in der Riege der Countertenöre ein Solitär

Mit seiner Natürlichkeit, seinen glasklaren Höhen und den lyrisch-feinen Interpretationen ist Valer Sabadus in der Riege der Countertenöre ein Solitär. Bei den diesjährigen 74. Neuburger Barockkonzerten präsentiert er Arien von Georg Friedrich Händel, aber auch Antonio Vivaldi. Das Ensemble Ludus instrumentalis („Das instrumentalische Spiel“) ist Sabadus ein absolut würdiger Begleiter und begeistert mit seinen fabelhaften Solistinnen und Solisten und dem frischen, saftigen Klang des Kollektivs. Das Barockensemble sucht immer nach außergewöhnlichen und wunderbaren Perlen der Alten Musik.

Valer Sabadus begann sein Gesangsstudium im Alter von 17 Jahren an der Hochschule für Musik und Theater München bei Gabriele Fuchs und schloss seine Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August Everding 2013 in der Meisterklasse Musiktheater mit Auszeichnung ab. Bereits 2009 debütierte er unter Riccardo Muti bei den Salzburger Pfingstfestspielen in Niccolò Jommellis Demofoonte.

Am Samstag, 9. Oktober, ab 20 Uhr bei den 74. Neuburger Barockkonzerten im Kongregationssaal zu sehen: das Ensemble „Ludus instrumentalis“. Foto: Ross

Internationale Bekanntheit erlangte er 2012 für seine Interpretation der Semira in Leonardo Vincis Artaserse an der Opéra national de Lorraine in Nancy, der Opéra de Lausanne, der Oper Köln, dem Theater an der Wien, dem Théâtre des Champs-Élysées, der Opéra Royal du Château de Versailles und im Concertgebouw in Amsterdam. Neben seiner regen Tätigkeit als Opernsänger ist der junge Countertenor auch als Konzert- und Oratoriensänger aktiv. Und regelmäßig zu Gast mit Lieder- und Arienabende bei renommierten Festivals. (nr)

