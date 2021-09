Neuburg

vor 48 Min.

Neuburger Bauausschuss unterstützt neue Lidl-Filiale am Südpark

Am Neuburger Südpark soll eine neue Lidl-Fliale entstehen.

Plus Der Neuburger Bauausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Pläne der Supermarkt-Kette Lidl ausgesprochen. Am Südpark soll eine neue Filiale gebaut werden.

Es ist mittlerweile die einzige unbebaute Fläche im Areal des Neuburger Südparks: das fast kreisrunde Areal zwischen Bundesstraße 16, Ein- und Ausfahrt sowie des neuen Kreisels. Doch auch dort könnten bald die Bagger anrollen, wenn es nach dem Neuburger Bauausschuss geht. In der jüngsten Sitzung befürwortete das Gremium die Baupläne der Supermarktkette Lidl, die dort eine neue Filiale errichten möchte.

