Neuburg

vor 34 Min.

Neuburger Stadtrat spricht sich für fahrradfreundliche Kommune aus

Um noch fahrradfreundlicher zu werden, soll Neuburg Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern werde. Dafür entschied sich der Neuburger Stadtrat mit großer Mehrheit in seiner jüngsten Sitzung.

Plus Die mögliche Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune Bayern sorgte im Neuburger Stadtrat für Gesprächsstoff. Was die Argumente dafür und dagegen waren.

Von Anna Hecker

Ist Neuburg bereits fahrradfreundlich genug? Und wenn nein, wer soll sich um Verbesserungen kümmern? Dies war eine der zentralen Fragen in der jüngsten Sitzung des Neuburger Stadtrats, in der durchaus kontrovers diskutiert wurde, ob sich die Stadt der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Bayern (AGFK) anschließen soll.

