Neuburger fällt auf "Cybertrading" rein: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Polizei warnt vor einer relativ neuen perfiden Betrugsmasche: dem sogenannten Cybertrading. Was dahinter steckt und wie man sich schützen kann.

Eine laut Polizei relativ neue Betrugsmasche in Zusammenhang mit angeblichen Geldanlagen in Binären Optionen, Kryptowährungen und ähnlichen Finanzprodukten ist derzeit im Umlauf. Wie die Beamten berichten, steigt die Zahl der Opfer auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord stetig an.

"Cybertrading": 54 Jahre alter Mann aus Neuburg stößt auf vermeintliche Trading-Plattform

So fiel ein 54-jähriger Neuburger den Betrügern ebenfalls zum Opfer. Er wurde den weiteren Angaben zufolge im Internet auf eine vermeintliche Trading-Plattform aufmerksam und tätigte eine Ersteinzahlung von 250 Euro. Da dem Anleger bereits nach nur wenigen Tagen ein hoher Gewinn suggeriert wurde und weil ihm der angebliche Broker gut zuredete, investierte er einen fünfstelligen Betrag. Dafür legte er sich unter Anleitung ein sogenanntes Wallet Konto an, über das Kryptowährungen empfangen, verwaltet, getauscht und ausgegeben werden können.

Nachdem sich auch diese Einlage scheinbar rasant vermehrte, baten die Betrüger ihn darum, eine Gewinnsicherungsversicherung in Höhe von mehreren tausend Euro abzuschließen. Zur Bestätigung der Plausibilität legten sie ihm ein angebliches Schreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vor. Der Geschädigte ging auf die Ausführungen der vermeintlichen Broker ein und überschrieb den Betrag auf sein Wallet Konto. Trotz dieser Zahlung bekam er weder sein eingesetztes Kapital ausbezahlt noch seine angeblichen Gewinne überwiesen.

"Die Internetauftritte der vermeintlichen Trading-Plattformen werden immer professioneller und wirken häufig vertrauenserweckend", schreibt die Polizei in diesem Zusammenhang. Oft werde mit Prominenten geworben, die einer Verwendung ihrer Bilder nie zugestimmt haben. Außerdem würden tatsächlich existierende, seriöse Plattformen nahezu eins zu eins kopiert. Meist unterscheide sich lediglich die URL geringfügig von der Originalseite. Mitunter, heißt es vonseiten der Beamten weiter, würden auch Firmenlogos oder Logos von TV-Formaten benutzt, um einen aufrichtigen Eindruck zu erwecken.

Polizei über das Betrugs-Phänomen "Cybertrading": Trading-Plattformen seien nicht mehr erreichbar

Gelockt werde zudem mit einer verhältnismäßig kleinen Summe, die als Erstanlage von den Opfern überwiesen wird. Daraufhin würden auf Online-Konten virtuell hohe Gewinne vorgegaukelt, die bei vielen Anlegern eine letzte Skepsis beseitigen. Es folgen weitere Überweisungen mit teils sehr hohen Geldbeträgen. "Spätestens dann, wenn die gutgläubigen Anleger die Auszahlung ihrer Gewinne fordern, sind die Trading-Plattformen nicht mehr erreichbar oder der vermeintliche Gewinn verloren."

Die Kriminalpolizeiinspektionen Ingolstadt, Fürstenfeldbruck und Erding haben in ihren Zuständigkeitsbereichen allein im Juni 2021 18 Fälle von Anlagebetrug registriert. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 800.000 Euro. Die Ermittler der Fachkommissariate schließen nicht aus, dass es weitere Fälle gibt, die von den Geschädigten gar nicht angezeigt wurden.

Folgende Tipps können vor Betrug im Zusammenhang mit Cybertrading schützen

Seien Sie misstrauisch bei Angeboten im Internet, die hohe Gewinne in kurzer Zeit mit Geldanlagen versprechen!

Hinterfragen Sie die angebotenen Investmentmöglichkeiten und deren Anbieter gründlich, auch wenn beispielsweise mit Prominenten geworben wird! Hohe Gewinne sind immer mit einem hohen Risiko verbunden!

Informieren Sie sich über unabhängige Quellen im Hinblick auf die Seriosität der Anbieter und des angebotenen Finanzprodukts!

Lassen Sie sich grundsätzlich nicht telefonisch zu Anlagen drängen und geben Sie in diesem Zusammenhang Unbekannten niemals Zugriff über das Internet auf Ihren PC!

Weitere Informationen zum Thema Anlagebetrug gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/ , auf den Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter www.bafin.de und bei den Verbraucherzentralen unter www.verbraucherzentrale.de. (nr)