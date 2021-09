Neuburg

vor 31 Min.

Neues Ärztehaus am Schrannenplatz: Jetzt steht die genaue Planung

Allgemeinarzt Mathias Fischer-Stabauer vor den Plänen des Ärztehauses. Nachdem draußen ist, was raus musste, beginnen am heutigen Donnerstag die Innenarbeiten im „Medical Aid Center“ am Schrannenplatz.

Plus Im ehemaligen Gebäude der VR Bank am Schrannenplatz in Neuburg begannen am Mittwoch die Innenarbeiten. Mittlerweile ist auch bekannt, wer ins Nebengebäude im Erdgeschoss einzieht.

Von Manfred Rinke

Jetzt geht’s los. Nachdem aus dem ehemaligen Gebäude der VR Bank Neuburg-Rain am Schrannenplatz das rausgeschafft wurde, was raus musste, begannen am Mittwoch die Umbauarbeiten für das Medical Aid Center. Mittlerweile hat Allgemeinarzt Mathias Fischer-Stabauer schon konkrete Pläne, wer wo über die Stockwerke verteilt im Gebäude unterkommen wird. Auch wer ins Erdgeschoß neben dem Ärztehaus an der Ecke zur Adlerstraße einziehen wird, ist jetzt klar.

