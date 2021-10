Neuburg

vor 17 Min.

"Nicht wie bei McDonalds": Bald Apotheke mit Autoschalter für Neuburg?

Plus Eine Apotheke zieht in das ehemalige Raiffeisenbankgebäude am Schrannenplatz, die gerne einen Autoschalter betreiben würde. Das sagen die Mitglieder des Verkehrsausschusses zur Idee.

Von Andreas Schopf

In das ehemalige Raiffeisenbankgebäude am Schrannenplatz wird nicht nur ein Ärztehaus, sondern auch eine Apotheke einziehen. Der Betreiber dieser zukünftigen Filiale stellte nun den Antrag auf einen Autoschalter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen