Neuburg/Oberhausen

18:05 Uhr

Das Trinkwasser in Neuburg wird wohl erneut wochenlang gechlort

Plus Erst kürzlich haben die Stadtwerke die Chlorung des Trinkwassers in Neuburg und Oberhausen aufgehoben. Jetzt tauchte erneut ein Keim auf. Bis der weg ist, dürfte einige Zeit vergehen.

Von Andreas Zidar

Bürgerinnen und Bürger in der Neuburger Kernstadt sowie in Ober- und Unterhausen brauchen Geduld. Schon den Sommer über, für insgesamt drei Monate, haben die Neuburger Stadtwerke in Absprache mit dem Gesundheitsamt das gesamte Wassernetz gechlort. Hintergrund war der Keim „Pseudomonas aeruginosa“, der erstmals Mitte Juli im Trinkwassernetz nachgewiesen wurde. Insgesamt rund 7000 Haushalte waren von der Chlorung betroffen. Vor eineinhalb Wochen beendeten die Stadtwerke die Maßnahme. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte mehr für eine Verunreinigung des Trinkwassers, hieß es. Doch das Thema ist nicht vom Tisch. Ende vergangener Woche tauchte erneut ein Keim im Netz auf. Seit vergangenen Samstag wird das Trinkwasser im betroffenen Bereich wieder gechlort. Bürgerinnen und Bürger müssen sich mit diesem Zustand erneut anfreunden. Denn so schnell ist wohl keine Lösung in Sicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

