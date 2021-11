Ohne Masken, kein Abstand: Neuburger Pfarrer wünscht sich "normale Verhältnisse" für Gottesdienste

Plus Eine 3G-Regelung im Gottesdienst lehnt Neuburgs Stadtpfarrer Herbert Kohler ab. Es gibt wieder Martinsfeste und Spenden für die Tafel. Firmungen künftig ab der siebten Klasse.

Bei einigen Allerheiligen-Gottesdiensten sind Besucherinnen und Besucher im Freien gestanden oder wieder heimgegangen. Pfarrer Herbert Kohler bedauert diese Umstände außerordentlich, er wünscht sich bald wieder „normale Verhältnisse“. Angesichts steigender Infektionszahlen ist mit einer Lockerung der Auflagen in den Wintermonaten nicht zu rechnen.