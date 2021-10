Am Samstagmittag Probealarm im Landkreis

Um 11.30 Uhr heulen in allen Gemeinden in Neuburg-Schrobenhausen die Feuerwehr-Sirenen.

An diesem Samstag, 2. Oktober, findet in allen Gemeinden im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wieder ein Probealarm für alle Sirenenanlagen statt. So ertönt um 11.30 Uhr ein zweimal unterbrochener Dauerton von einer Minute.

Mit diesem Probealarm, der von der Integrierten Leitstelle Ingolstadt ausgelöst wird, wird die Funktionsfähigkeit der Sirenen und Meldeempfänger der Feuerwehren im Kreis überprüft. Gleichzeitig wird durch das Landratsamt die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz NINA, ausgelöst. Mit dieser können die Bürger über wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen, beispielsweise ein Großbrand, informiert werden. (nr)