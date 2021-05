Neue Regeln in Neuburg-Schrobenhausen: Ab Dienstag wieder Click & Meet

Gelockerte Corona-Regeln im Einzelhandel gelten bald im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Ab Dienstag ist hier wieder Click & Meet möglich. Warum?

Ab Dienstag, 4. Mai, kann der Einzelhandel im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen für die Kunden nach Terminvereinbarung öffnen (Click & Meet). Kunden dürfen dann nach Vorlage eines negativen Testergebnisses für einen begrenzten Zeitraum im Ladengeschäft einkaufen, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Vollständig geimpfte Personen (ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung) werden demnach im Rahmen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung negativ getesteten Personen gleichgestellt.

Einkaufen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Click & Meet ist wieder möglich

Die Lockerung ist möglich, da die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis fünf Tage in Folge die 150 unterschritten wurde. Am Sonntag, 2. Mai, lag die 7-Tage-Inzidenz am fünften Tag in Folge unter 150. Die Regelungen für den Inzidenzbereich zwischen 100 und 150 treten laut 12. Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung am übernächsten darauf folgenden Tag, also am Dienstag, 4. Mai, in Kraft. (nr)

