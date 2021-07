Sogar barrierefrei: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen schaltet neue Webseite frei

Mehrere Monate wurde am Relaunch gearbeitet - am Donnerstag schon soll sie online gehen: die barrierefreie neue Webseite des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen.

Am heutigen Donnerstag, 29. Juli, wird die neue Internetseite des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen freigeschaltet. Wie aus einer entsprechenden Mitteilung hervorgeht, wird die Webseite einem umfassenden Relaunch unterzogen. Das sogenannte Responsive Design ermöglicht dabei eine problemlose Darstellung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder auch Tablets.

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen: An der Webseite waren alle Fachbereiche beteiligt

Im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen wurde über mehrere Monate am Relaunch der neuen Website getüftelt, heißt es weiter. Dazu wurde sowohl am Design, das sich nun an der Farbgebung des Landkreises orientiert, wie auch an der Befüllung der Inhalte, gearbeitet. Beteiligt waren alle Fachbereiche im Landratsamt.

Die neue Homepage ist nun barrierearm: Farbgebung, serifenlose Schriftart, Auswahl der Schriftgrößen und des Hintergrundes und die alternativen Texte bei den grafischen Elementen ermöglichen eine insgesamt verbesserte Les- und Nutzbarkeit. (nr)

Die neue Webseite des Landratsamts ist online unter www.neuburg-schrobenhausen.de zu erreichen.