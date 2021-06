Zusätzliche Dosen: Jetzt gibt’s wieder Erstimpfungen in Neuburg-Schrobenhausen

Zuletzt waren im Kreis Neuburg-Schrobenhausen kaum Erstimpfungen möglich. Jetzt erhält der Landkreis 4500 zusätzliche Impfdosen. So kann man sich anmelden.

In den Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen-Mühlried werden ab Sonntag, 20. Juni, wieder Erstimpfungen durchgeführt. Die Terminvergabe erfolgt ab Freitag, 18. Juni, sowie in den kommenden Wochen.

Corona-Impfungen in Neuburg-Schrobenhausen: 4500 zusätzliche Impfdosen

Neben der regulären Impfstoffzuweisung erhält der Landkreis 4500 zusätzliche Impfdosen. Verimpft werden die Vakzine von AstraZeneca, Biontech und Moderna. Die Einladungen zur Terminvereinbarung erfolgen über das Internetportal impfzentren.bayern. Zuletzt war der Impfstoff in der Region so knapp, dass kaum Erstimpfungen stattfanden. (nr)

