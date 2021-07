Sommerpark in Neuburg kommt langsam in Schwung

Plus Die Besuchergrenze von 1500 wird am Wochenende nicht erreicht. Aber Festwirt Christoph Gräbner und die Schausteller freuen sich über den ersten Freiluft-Auftritt.

Der „Neuburger Sommerpark“ braucht noch mehr Schwung. Am Samstagabend fanden 280 Besucher den Weg zum Volksfestplatz, laut Internet-Zähler waren es maximal 18 Prozent der gleichzeitig erlaubten 1500 Besucher.