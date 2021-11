Stadt Neuburg unterstützt mit 60.000 Euro die Kammeroper

Plus Der Neuburger Stadtrat unterstützt mit 60.000 Euro die Kammeroper im Jahr 2022. Geplant ist die Oper "Rosskur". Warum es trotzdem der letzte Zuschuss in dieser Höhe gewesen sein könnte.

„Das ist eine Hausnummer, da stimme ich zu“, meinte Stadträtin Gabriele Kaps in der jüngsten Sitzung des Neuburger Stadtrates, als es um die Bezuschussung der Neuburger Kammeroper ging. Im Raum stand der stolze Betrag von 60.000 Euro, den der Neuburger Verein für seine Produktion im Jahr 2022 beantragte.