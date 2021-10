Neuburg

Stadtteilfest in Neuburg: Das Schwalbanger will seinen Treffpunkt veredeln

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Schwalbangers feierten am Sonntag ein Stadtteilfest. Die Beteiligung fiel nicht schlecht aus, aber das Wetter hätte besser sein können.

Plus Kinder erklären beim ihre Wünsche für einen „Bewegungspark“. Der Bolzplatz im Schwalbanger allein reicht nämlich nicht mehr aus. Das Neuburger Stadtteilfest im Rückblick.

Von Winfried Rein

Trampolin, Kunstrasen, Chill-Bank, Schlittschuhbahn, Reptilienpark oder eine Seilbahn – so lauten die Wünsche der Kinder und Jugendlichen für einen neuen „Bewegungspark“ am Schwalbanger. Der große Wunschzettel stand am Sonntagnachmittag im Mittelpunkt des Stadtteilfestes.

