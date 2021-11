Startschuss gefallen: Neuburger Imkertreff wird gebaut

Plus Der Neuburger Bienenzuchtverein stellt heuer noch den Rohbau auf. Die Einweihung mit 125-Jahr-Feier ist im kommenden Jahr geplant. Dank Nachwuchsarbeit werden die Imker deutlich jünger.

„Der Grundstein ist gelegt.“ Der Neuburger Imker-Chef Franz-Josef Wilken freut sich über den Baustart des neuen Vereinsheims am Donauwörther Berg. An der Einfahrt zum früheren Globol-Werk baut sich der Bienenzuchtverein einen Treffpunkt mit pädagogischer Ausrichtung.