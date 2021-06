Neuburg

Storchenwelt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist stabil

Plus Der kalte Mai hat in der Storchenpopulation in Neuburg-Schrobenhausen für Probleme gesorgt. Warum Storchenkenner Günter Weinrich mit der Entwicklung trotzdem zufrieden ist.

Von Winfried Rein

Die Störche in Neuburg-Schrobenhausen klappern fleißig. In zahlreichen Nestern an verschiedenen Standorten kann der Nachwuchs heranwachsen. Doch trotz der guten Pflege durch die Eltern schafft es nicht jedes Küken, zu einem stattlichen Storch heranzuwachsen. Schuld daran war in diesem Jahr vor allem das Wetter.