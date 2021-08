Überraschend mit 54 gestorben: Trauer um Neuburgerin Susanne Glatz

Trauer in Neuburg: Die vielfach engagierte Susanne Glatz ist mit 54 Jahren völlig überraschend gestorben.

Die Freunde sind erschüttert, ihre Vereine möchten es nicht glauben: Susanne Glatz ist mit 54 Jahren völlig überraschend gestorben. Die Neuburgerin mit einem freundlichen und heiteren Wesen ist einer Gehirnblutung erlegen. Am Samstagvormittag hatte sie noch Obst und Gemüse am Wochenmarkt verkauft, am Abend kam sie ins Klinikum Ingolstadt. Letztlich konnten die Ärzte nicht mehr helfen.

Wenn ehrenamtliche Arbeit anstand, hatte Susanne Glatz nicht lange gefragt, sondern einfach mitgemacht. Beim Bürgerverein Ostend war sie Gründungsmitglied, betreute Grundschüler, organisierte Ferienfreizeiten und Gymnastikkurse für Senioren. „Sie war immer frohgemut und zuverlässig“, sagt Stadtteilmanager Jürgen Stickel. Die Neuburger Pfadfinder zählten zu ihrer Familie. Von Jugend an war sie dabei und betreute später regelmäßig Kinder und Jugendliche. Als Geschäftsfrau hat sie den Bau eines Drei-Etagen-Hauses am Schrannenplatz durchgesetzt und vermietet. Im Sekretariat des Descartes-Gymnasiums fand sie heuer eine für sie ideale Anstellung.

„Ihr Tod ist für uns ein schwerer Schlag, unser Mitgefühl gilt der Familie“, sagt Franz Rein, langjähriger Vorsitzender des Sportclubs Ried. Susanne Glatz sei als gute Seele des Vereins immer zur Stelle gewesen. Vor 35 Jahren eilte sie als erste Sanitätsfrau über die Fußballplätze zu verletzten Spielern. Die junge Frau übernahm weitere ehrenamtliche Aufgaben und führte drei Jahrzehnte lang eine beliebte und stark frequentierte Gymnastikgruppe. „Wir hatten Pläne für neue Fahrten und Angebote im Herbst gemacht“, berichtet ihre Nachfolgerin Christine Böck. Es sei schwer fassbar, dass Susanne Glatz jetzt nicht mehr dabei ist.