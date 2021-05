Unbekannter schlägt am Donaukai in Neuburg zu

Ordentlich Prügel hat ein Mann aus Kipfenberg am Donaukai in Neuburg bezogen. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter.

Ein 24-jähriger Mann aus Kipfenberg war am Samstag gegen 0.30 Uhr am Donaukai in Neuburg. Dort griff ihn laut Polizei ein bislang unbekannter Mann unvermittelt an.

Der Unbekannte schlug dem Mann am Donaukai mit den Fäusten ins Gesicht

Er schlug dem Kipfenberger mit den Fäusten ins Gesicht, wodurch er Verletzungen an der Nase und der Lippe erlitt. Zur ärztlichen Behandlung kam er ins Neuburger Krankenhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (nr)

