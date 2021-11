Neuburg

16:16 Uhr

Unfall mit Rettungswagen in Ingolstadt: 15.000 Euro Schaden

An einer Kreuzung in der Christoph-Schwarz-Straße in Ingolstadt prallen ein Rettungswagen und ein Auto zusammen. Es entsteht ein Schaden von 15.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.