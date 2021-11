Ungeimpfte Ärzte behandeln in Neuburg: Patienten sind entrüstet

Plus Einige Medizinerinnen und Mediziner im Raum Neuburg wollen sich nicht gegen Corona impfen lassen. Das wirkt sich auch auf Patientinnen und Patienten in deren Praxen aus.

Dass die Spritze gut vor einer Ansteckung und sehr gut vor einem schweren Verlauf der tückischen Krankheit schützt, dürfte klar sein. Forschungen und Zahlen belegen das. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, in denen sich Ärztinnen und Ärzte der Corona-Impfung aus irgendwelchen Gründen verweigern – und dennoch Menschen behandeln. Auch in Neuburg.