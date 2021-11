Unterstützung für bedürftige Schüler: Neuburger Wirtschaftsschule erhält Laptops

Die Initiative „Hey Alter“, die der Serviceclub Round Table Ingolstadt unterstützt, übergibt rund 50 Computer an die Wirtschaftsschule Neuburg. Die Geräte sind für bedürftige Schüler.

Im Rahmen der Initiative „Hey Alter“, die der Serviceclub Round Table Ingolstadt unterstützt, übergab David Schommer, Round Table 96 Ingolstadt, stellvertretend für den gemeinnützigen Verein rund 50 Laptops an bedürftige Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule Neuburg. Die Übergabe fand mit Vertretern von Schülerbeirat, Lehrerkollegium, Förderverein und Elternbeirat statt.

Die Initiative „Hey, Alter!“ sammelt alte Rechner für Schülerinnen und Schüler in der Region Ingolstadt mit Unterstützung der Serviceclubs Round Table 96 Ingolstadt, Old Tablers 96 Ingolstadt und Ladies’ Circle Ingolstadt. Denn nicht wenige Schüler haben keinen Rechner und die Familien keine finanziellen Mittel für eine Anschaffung. Die Initiative Hey, Alter! will das ändern und sammelt gebrauchte, aber funktionsfähige Rechner von Unternehmen und Privatpersonen, um Schülerinnen und Schüler zu mehr Chancengleichheit zu verhelfen. Dabei werden die Rechner nicht an die Schule, sondern direkt an die Schüler übergeben.

50 Laptops für die Wirtschaftsschule Neuburg

Da das Projekt von Spenden lebt, ist es auf die Unterstützung von Unternehmen und Privathaushalten angewiesen. Gesucht werden Laptops oder Rechner, optimalerweise inklusive Kamera und Mikrofon, am besten mit Tastatur und Maus, gerne auch Tablets. Die Rechner sollten mindestens einen 2 GHz Dual Core Prozessor und 4 GB RAM haben, alle Komponenten funktionsfähig sein. Aber auch Zubehör sowie finanzielle Hilfen für Ersatzteile werden dringend benötigt.

Unter der Mail-Adresse ingolstadt@heyalter.com kann zu den Serviceclubs Kontakt aufgenommen werden. Mehr Informationen auch unter www.heyalter.com/ingolstadt. (nr)