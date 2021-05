Neuburg

VdK Bayern will aus Geriatriezentrum Neuburg aussteigen

Der VdK Bayern möchte seine Anteile am Geriatriezentrum in Neuburg abgeben.

Plus Der Sozialverband möchte schon seit Jahren seine Geschäftsanteile an den Landkreis abgeben.

Bereits seit mehreren Jahren möchte der Sozialverband VdK Bayern e.V. seine Geschäftsanteile am Geriatriezentrum Neuburg abgeben. Laut Landrat Peter von der Grün gehöre die Geriatrie nicht zu den Kernzielen des Verbands. Nun soll es in absehbarer Zeit soweit sein, wie Landrat Peter von der Grün in der jüngsten Kreistagssitzung erläuterte. Zwar seien sich die beiden Gesellschafter – VdK und Landkreis – über die wesentlichen Punkte bereits einig.