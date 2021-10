Verein in Neuburg: Neuer Kommandant bei der Zeller Feuerwehr

Der alte Mannschaftstransportwagen soll ersetzt werden, das Feuerwehrhaus Internet bekommen. Was außerdem bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Zell besprochen wird.

Die Feuerwehr Zell hat einen neuen ersten Kommandanten. Einstimmig wurde Kevin Seidler, 23, in der Jahresversammlung von seinen aktiven Kameradinnen und Kameraden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Otto Koch an, der sich nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung gestellt hatte.

„Vielen Dank für den großen Vertrauensbeweis und ich freue mich auf die Aufgaben“, wird Kevin Seidler in einer Mitteilung der Feuerwehr zitiert. Der neue Kommandant war vor einem Jahr in den Neuburger Stadtteil gezogen und war bereits ein aktiver Feuerwehrler bei der Feuerwehr in Langenmosen. Unterstützt wird er nun vom stellvertretenden Kommandant Stefan Seitz, der bei der Versammlung im Amt bestätigt wurde.

Jahresversammlung 2021: Freiwillige Feuerwehr Zell mit 44 aktiven Mitgliedern

Die Feuerwehr zählt im Moment 44 aktive Mitglieder, darunter befinden sich sieben Frauen. Der Feuerwehrverein wird die kommenden sechs Jahre weiter von Georg Kingl geführt, Vize ist Rainer Forthofer. Melanie Hafner und Melanie Mandlinger-Grimminger sind erneut zur Kassiererin beziehungsweise Schriftführerin gewählt worden (siehe dazu Infokasten).

Vor der Wahl blickte der Vorsitzende Georg Kingl im Zeller Feuerwehrhaus auf die vergangenen beiden Jahre zurück. Pandemiebedingt mussten viele Veranstaltungen, darunter das traditionelle Grillfest oder auch das Schafkopfturnier, ausfallen. Lediglich der Nikolausdienst konnte im Jahr 2020 mit einem Hygienekonzept durchgeführt werden.

Der scheidende Kommandant Otto Koch bedauerte in seinem Bericht, dass der Übungsbetrieb der aktiven Wehr zeitweise coronabedingt eingestellt werden musste. Dazu zählt auch die jährliche Großübung zur Brandschutzwoche mit weiteren Ortsteilwehren aus Neuburg. Umso erfreulicher ist, dass unmittelbar vor der Versammlung zehn neue Aktive eine Leistungsprüfung erfolgreich ablegen konnten (wir berichteten).

Da der bisherige Mannschaftstransportwagen (MTW) aus dem Jahr 1975 nicht mehr den Anforderungen entspricht, hat die Feuerwehr bei der Stadt einen Antrag auf Zuschuss für eine Ersatzanschaffung gestellt. Weiter hat die Zeller Wehr für die Einsatznachbearbeitung und zu Schulungszwecken einen Internetzugang am Feuerwehrhaus beantragt.

Ehrungen und Kassenbericht: Danach Kameradschaftsabend für Zeller Feuerwehr

Bei den Ehrungen hat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zusammen mit Feuerwehrreferent Peter Ziegler den Gerätewart Marco Mödl für 25 Jahre aktive Dienstzeit geehrt. Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier und Kreisbrandmeister Peter Zwanzig lobten bei den anschließenden Grußworten das ehrenamtliche Engagement in der Ortswehr.

Nach den weiteren obligatorischen Versammlungspunkten – die Entlastung der Vorstandschaft etwa und der Kassenbericht – wurde das Treffen mit einem Kameradschaftsabend abgerundet. (nr)