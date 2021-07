Neuburg

20:00 Uhr

Vollsperrung B16: Baustellen-Finale am Südpark bringt wohl Verkehrschaos nach Neuburg

Plus Der Wetterbericht entscheidet über das Straßenbau-Wochenende. Spielt es mit, ist am Freitag mit massiven Verkehrsbehinderungen in der Neuburger Innenstadt zu rechnen. Das hat seine Gründe.

Von Winfried Rein

„Es wird hoffentlich nicht so schlimm werden.“ Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist optimistisch, dass das Finale der Straßenbaustelle am Südpark nicht zu einem vollen Verkehrschaos in der Neuburger Innenstadt führt. Am morgigen Donnerstag sollen die Arbeiten abends mit einer Vollsperrung der Bundesstraße 16 beginnen.

