Neuburg groovt nicht mehr

Plus Das Barfestival wird es im kommenden Jahr in Neuburg nicht mehr geben. Organisator Andreas Müller erklärt die Gründe, warum es soweit gekommen ist.

Nach 18 Jahren ist Schluss. Das Barfestival „Nightgroove“ wird im kommenden Jahr in Neuburg nicht mehr stattfinden. Schon in diesem Jahr hatte Organisator Andreas Müller diesen Schritt in Aussicht gestellt, denn die Stadtwerke Neuburg waren kurzfristig als Großsponsor ausgestiegen. Die Stadt sprang spontan ein, um die Veranstaltung zu sichern. Doch dass dieses Engagement nicht auf Dauer sein konnte, war allen klar. Müller machte sich auf die Suche nach neuen Sponsoren – doch erfolglos. Deswegen blieb ihm nun nichts anderes übrig, als den „Nightgroove“ abzusagen.

Livemusik war das Markenzeichen des „Nightgroove“. Eine Nacht lang tanzten die Besucher durch die Neuburger Lokale. Bild: Xaver Habermeier

Immer im April tanzten, klatschten und sangen sich die Gäste durch die diversen Gaststätten und Bars der Neuburger Innenstadt. Bands spielten live und unterhielten das Publikum mit sämtlichen Genres quer durch die Musikwelt. Von Reggae über Soul bis hin zu Schlagern war alles dabei. Mit der Eintrittsgebühr erhielten die Gäste ein Bändchen und mit diesem Zugang zu allen Lokalen.

In den vergangenen Jahren stagnierten die Besucherzahlen beim Nightgroove in Neuburg

Tausende kamen und feierten mit. Doch in den vergangenen Jahren stagnierten die Besucherzahlen. „Wir haben es in Neuburg leider nicht geschafft, die jüngeren Gäste nachzuholen“, berichtet Andreas Müller. Das Publikum alterte mit den Jahren und einige blieben schließlich ganz weg.

Doch das sei nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen aufzuhören. Der „Nightgroove“ stand und fiel mit den Sponsoren. Früher waren noch die Volksbank sowie die Bäckerei Schlegl mit an Bord. Doch alle beendeten ihr Engagement aus den verschiedensten Gründen in den vergangenen Jahren. „Es gibt so viele Veranstaltungen, die Sponsoren suchen, dazu kommen die vielen Vereine, die bei den Unternehmen anklopfen“, berichtet Müller. Da dürfe man es niemandem zum Vorwurf machen, wenn er sich nach jahrelangem Engagement für eine Sache in einer Stadt irgendwann einmal umorientiert.

Für Nightgroove in Neuburg hätte es 2020 nur noch einen Sponsor gegeben

Für den „Nightgroove“ im kommenden Jahr wäre also nur noch die Brauerei Kühbach mit an Bord gewesen. Da könne man es drehen und wenden, wie man wolle, so Müller, aber das reicht einfach nicht für eine Veranstaltung in dieser Größenordnung. Wenn es wirtschaftlich keinen Sinn macht, müsse man der Realität ins Auge blicken. Eine Erhöhung des Eintrittspreises kam für den Veranstalter nicht in Frage: „Bei 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse ist meiner Erfahrung nach die Obergrenze erreicht, die die Gäste bereit sind für eine derartige Veranstaltung zu zahlen.“

18 Jahre Barfestival in Neuburg sind durchaus auch eine Erfolgsgeschichte

Dass der „Nightgroove“ nach 18 Jahren in Neuburg nun zu Ende geht, sieht Müller durchaus pragmatisch: „Dass es das Barfestival so lange gab, ist doch schon eine Erfolgsgeschichte.“ Und lieber verabschiede er sich mit zufriedenen Gästen und Gastronomen, als anders herum.

Rund 20 ähnliche Veranstaltungen organisiert die Designdance GmbH noch im Süddeutschen Raum. Wer den „Nightgroove“ liebt, kann somit gerne woanders weiterfeiern.