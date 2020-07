11:43 Uhr

Neuburger Einzelhandel nach der Krise: Neuro sprengt Rekorde

Plus Die Neuburger zeigen sich gerade in der Corona-Krise solidarisch mit den heimischen Einzelhändlern und Gastronomen und kaufen so viele Einkaufsgutscheine wie noch nie.

Von Gloria Geissler

Die Corona-Krise hat die Menschen in vielen Bereichen zusammenrücken lassen. Das zeigt sich auch in der Solidarität der Neuburger und Landkreisbürger mit den Geschäften und Gastronomien der Region. Gerade jetzt wird viel vor Ort gekauft. Und wer ein Geschenk braucht, denkt an den Neuro, den Neuburger Einkaufsgutschein.

Einzelhandel in Neuburg: Der Neuro hat einen Wert von zehn Euro

Dieser erlebt derzeit einen wahren Boom. Zum Halbjahr wurden schon 10.000 verkauft. Bei einem Wert von zehn Euro pro Stück, entspricht das 100.000 Euro, die in Neuburg geblieben sind, wie der Leiter des Stadtmarketing, Michael Regnet, vorrechnet. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es zum Halbjahr 74.000 Euro. Regnet erwartet 2020 ein neues Rekordhoch, denn das Weihnachtsgeschäft komme ja erst noch und schon jetzt liege man rund 25 Prozent über dem Vorjahr.

Seit acht Jahren gibt es den Neuro. Das Ziel war und ist es, Kaufkraft in Neuburg zu halten. „Seit Einführung wurden Neuro-Gutscheine im Wert von 1,3 Millionen Euro bei den teilnehmenden Einzelhändlern eingelöst“, erklärt Regnet. Jetzt hat das Stadtmarketing die Optik des Geschenkgutscheins überarbeitet. „Wir haben oft die Rückmeldung bekommen, dass das Briefformat recht geschäftsmäßig daher kommt und nicht den Anschein eines Geschenks macht“, erklärt Regnet.

Weil nun sowieso die Broschüren mit den Akzeptanzstellen überarbeitet werden musste, nutzte das Stadtmarketing die Gelegenheit, dem Gutschein einen neuen Look zu verpassen. Am Scheckkartenformat oder am Logo des Neuro ändert sich nichts, nur das Verpackungsformat ist neu: quadratisch. Dementsprechend sind auch die Klappkarte und die Broschüre nun quadratisch und handlich.

Auch Firmen nutzen den Neuro als Gutscheine für Mitarbeiter

Aber nicht nur Privatleute nutzen den Neuro, sondern auch immer mehr Firmen kaufen regelmäßig Gutscheine als steuerfreie Zuwendung für ihre Mitarbeiter. „Tankgutscheine waren in den vergangenen Jahren sehr beliebt, aber seit diesem Jahr gibt es steuerrechtliche Änderungen. Der Neuro ist davon nicht betroffen und kann weiterhin als steuerfreie Zuwendung ausgegeben werden“, erklärt Michael Regnet.

Mittlerweile akzeptieren rund 200 Einzelhändler den Gutschein, Tendenz steigend. Das sei keine Selbstverständlichkeit, in vielen anderen Städten gab es ähnliche Gutscheinlösungen, die nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurden, so Regnet. „Der n€uro ist das perfekte Geschenk, flexibel einsetzbar und der Umsatz bleibt in der Stadt.“

