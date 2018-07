vor 36 Min.

Neuburger Heimatforscher lüftet die Geheimnisse der Römerbrücke

Marcus Prell hat einen Band über die langelangen, archäologischen Untersuchungen in Stepperg geschrieben. Was Heimatinteressierte darin erfahren.

Von Claudia Stegmann

Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich der Neuburger Heimatforscher Dr. Marcus Prell mit der Stepperger Römerbrücke, die vor rund 2000 Jahren am Fuße des Antonibergs errichtet wurde und deren Reste – Holzpfähle, Balken und Bruchsteine – heute in drei Metern Tiefe am Donaugrund schlummern. Nachdem er sie 1992 mithilfe eines ortskundigen Fischers entdeckt hatte, folgten bis 2011 zusammen mit der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie insgesamt 313 Tauchgänge, in denen die versunkenen Reste nach und nach aufgespürt und akribisch untersucht wurden.

Die Ergebnisse hat Prell nun in einem 64 Seiten umfassenden Band zusammengefasst. Wo genau stand die Brücke? Welche Brückenreste sind noch vorhanden? Warum bauten die Römer ausgerechnet an dieser Stelle? Wie lief der Brückenbau ab? Wie sah die Brücke zur Römerzeit aus? Es sind Fragen wie diese, die Prell in seinem Buch „Die römische Donaubrücke bei Stepperg. Von der Entstehung zur Schautafel“ beantwortet – soweit die Untersuchungen entsprechende Rückschlüsse zuließen. 125 Fotos ergänzen die Texte, die auch für heimatinteressierte Laien leicht verständlich sind.

Neben den Forschungsergebnissen beschreibt Prell auch die Tauchgänge, die in der Donau alles andere als einfach waren. Im Gegenteil: Sie erforderten Kraft und Ausdauer, die bereits damit begannen, „vom Auto aus zu Fuß in Tauchmontur mit Flasche am Rücken, Bleigurt um den Bauch und den beiden Händen voll Grabungsequipment durch den Auwald die Mücken wegpustend zum Einstieg am Stepperger See zu laufen“, ist in dem Heft nachzulesen. Darüber hinaus hatte die Gesellschaft für Unterwasserarchäologie bis dato keine Erfahrungen mit der Untersuchung von archäologischen Baudenkmälern in fließenden Gewässern. Wie also sollte man bei Bayerns erster archäologischer Flussgrabung im Jahr 1993 vorgehen, lautete die Frage damals. Der Dokumentation der versunkenen Brückenteile widmet Prell deshalb ebenfalls ein Kapitel.

Erbaut zwischen 50 und 250 n.Chr., ist die Brücke mutmaßlich spätestens im 3./4. Jahrhundert eingebrochen. Seitdem ruhen die Überreste auf dem Grund der Donau. Irgendwann, soviel ist sicher, wird davon allerdings nicht mehr viel übrig bleiben. Nur die Steinschüttungen werden überdauern, schreibt Prell, das Holz dagegen wird abgeschwemmt werden oder vergehen. Es gebe zwar grundsätzlich Möglichkeiten, Denkmäler unter Wasser zu schützen. Bei der Römerbrücke kommen sie allerdings aufgrund des Fließgewässers nicht infrage. Langfristig werden die Überreste also verschwinden.

Wen aufgrund dessen nun der Ehrgeiz packt, die vergänglichen Brückenteile noch einmal selbst zu erkunden, dem rät Marcus Prell eindringlich ab. Schlechte Sicht, Strömung, aus dem Grund regende spitze Hölzer und Müll stellen ein hohes Risiko für Schnorchler dar, warnt er. Darüber hinaus ist tauchen mit Pressluftflaschen an der kompletten bayerischen Donau nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. Doch bereits 2011 hat das Landratsamt signalisiert, keine weiteren Tauchgänge in Stepperg zu genehmigen.

Der Band „Die römische Donaubrücke bei Stepperg“ ist in der Bücherstube Eser zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

