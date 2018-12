19.12.2018

Neuer Generalvikar für das Bistum

Michael Huber folgt auf Isidor Vollnhals

Pater Michael Huber wird neuer Generalvikar der Diözese Eichstätt. Bischof Gregor Maria Hanke hat dem 54-jährigen Ordenspriester aus der Gemeinschaft der Herz-Jesu-Missionare (MSC) diese Aufgabe ab 1. September 2019 übertragen, teilt das Bistum mit. Huber wird Nachfolger von Generalvikar Isidor Vollnhals (69), der nach Erreichen der Altersgrenze im Sommer 2019 in den Ruhestand treten wird und das Amt seit 2010 innehat. Bereits zum 1. Februar wird Huber seinen Dienst als stellvertretender Generalvikar beginnen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der studierte Theologe und Betriebswirt leitet seit 2009 die Pfarrei St. Johannes in Eichstätt-Rebdorf. Innerhalb seiner Ordensgemeinschaft gehört er seit 2001 dem Provinzialrat der süddeutsch-österreichischen Provinz an. Er ist Vorsitzender des Financial Advisory Board (FAB) der Herz-Jesu-Missionare in Rom, einem Gremium, das für die Finanzen des Ordens weltweit zuständig ist.

Mit Pater Michael Huber habe er einen in vielen Bereichen der Seelsorge und des geistlichen Lebens erfahrenen Priester für das Amt des Generalvikars gewinnen können, schreibt Hanke in einem Brief an die Mitarbeiter. Für die vor ihm liegende Verantwortung in der Leitung der Diözesanverwaltung könne sich Huber neben der seelsorgerlichen Kompetenz auf administrative Qualitäten stützen, die er durch sein Studium und bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Orden entwickelte. Huber stammt aus Monheim im Bistum Eichstätt. Nach dem Abitur und dem Grundwehrdienst als Sanitäter absolvierte er zunächst ein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft an der Universität Augsburg, das er als Diplom- Ökonom abschloss. Unmittelbar danach begann er 1991 in Salzburg das Noviziat in der Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Missionare, für die er dann 1996 die Ewige Profess ablegte. Von 1992 bis 1997 studierte er Diplomtheologie und Religionspädagogik in Salzburg. Nach Abschluss des Studiums wurde er 1997 zum Diakon und 1998 in Donauwörth zum Priester geweiht. Nach verschiedenen Stationen übernahm er 2009 die Leitung der Pfarreien Eichstätt-Rebdorf und Obereichstätt.

Der Generalvikar ist der persönliche Stellvertreter des Bischofs in allen Verwaltungsaufgaben, er handelt in dessen Auftrag und mit gleicher Vollmacht. Dazu gehört seine Funktion als Dienstvorgesetzter des Bischöflichen Ordinariates. (nr)

Themen Folgen