vor 59 Min.

Neues Heim für Obdachlosenhilfe in Neuburg

Der Katholische Verein für soziale Dienste in Neuburg hat nach monatelanger Suche eine neue Bleibe gefunden. Das Gebäude bietet auch Übergangswohnungen.

Von Dorothee Pfaffel

Obdachlose, Häftlinge, Asylbewerber – der SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste) hilft Menschen, die in ihrem Leben ganz unten angekommen sind. Genauer gesagt insbesondere denjenigen, die bereits ein Problem mit ihrer Wohnsituation haben oder die in Kürze kein Dach mehr über dem Kopf haben könnten, erklärt Geschäftsführerin Violetta Witek. Seit August 2017 hatte auch der SKM selbst in Neuburg ein solches Problem. Doch nun ist es gelöst. Im Herbst kann der Verein in neue Räumlichkeiten ziehen. Und mehr Übergangswohnungen für Klienten gibt es dann obendrein.

Der SKM Neuburg war früher im Büro der Caritas am Spitalplatz untergebracht

Seit 2001 war der SKM (früher „Sozialdienst katholischer Männer“, deshalb kurz „SKM“) in einem Büro der Caritas am Spitalplatz angesiedelt. Aber der Caritasverband meldete Eigenbedarf an und so musste der SKM im vergangenen Sommer aus seinem Büro ausziehen. Seitdem war der Verein auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Zentral gelegen sollte das Gebäude sein, weil das Klientel des Vereins meist kein Auto hat, und mehr Platz sollte es bieten, erzählt Witek. Auf die Schnelle waren diese Ansprüche allerdings nicht zu erfüllen. Im November schien es kurzzeitig so, als hätte man ein geeignetes Objekt gefunden, doch dann machten die Eigentümer einen Rückzieher – und die Suche ging weiter. Büroarbeiten mussten während dieser Zeit im „Homeoffice“ erledigt, Vorstandssitzungen in öffentlichen Gaststätten abgehalten werden. Keine einfache Zeit.

Umso mehr freuen sich Geschäftsführerin Violetta Witek, Sozialarbeiterin Silvia Brinker und Vereinsvorsitzender Johann Stumpf nun über den Glücksgriff, den sie letztendlich gemacht haben. Es handelt sich um ein Haus in der Hadergasse, das die Diözese Augsburg für den Neuburger SKM gekauft hat, berichtet Stumpf. Im Oktober kann der Sozialdienst dort einziehen, die Nebenkosten muss der Verein selbst tragen. Das Gebäude sei perfekt, schwärmt Witek, die lange Suche habe sich gelohnt. Statt zwölf Quadratmetern wie einst am Spitalplatz, stehen ihr und Brinker dann gut 40 Quadratmeter für die Beratungsstelle zur Verfügung. Es gibt ein Büro für vertrauliche Gespräche und ein Wartezimmer mit einem weiteren Arbeitsplatz. „Früher mussten die Leute im Gang vor der Tür warten. Das war unangenehm. Es war keine Intimität da“, sagt Stumpf. Das sei in den neuen Räumlichkeiten besser. Hinzu kommen ungefähr 215 Quadratmeter Wohnfläche mit fünf Zimmern, zwei Küchen und drei Badezimmern. Diese Fläche könne je nach Bedarf in unterschiedlich große Wohneinheiten aufgeteilt werden, erklärt Witek. Je nachdem, ob Familien, Paare oder Einzelpersonen untergebracht werden müssen. Ansonsten verfügt der SKM derzeit über drei angemietete Wohnungen und drei angemietete Apartments. Sie sind Teil des Projekts „Begleitetes Wohnen zum Abbau bestehender Wohnungslosigkeit und Prävention zur Verhinderung neuer Wohnungslosigkeit“, das der Sozialdienst 2009 ins Leben gerufen hat.

Durch die Übergangswohnungen kann der SKM die Obdachlosenunterkunft in der Donauwörther Straße in Neuburg entlasten

Mit den zusätzlichen Übergangswohnungen könne man die Obdachlosenunterkunft in der Donauwörther Straße noch mehr entlasten, sagt Witek. Wichtig sind diese Wohnungen aber auch aus einem anderen Grund, wie die Geschäftsführerin verdeutlicht: Wer einen Wohnsitz in der Hadergasse angeben kann, entzieht sich bei der Wohnungs- und Jobsuche der Stigmatisierung, die stets mit der Adresse in der Donauwörther Straße einhergehe. Die Bedürftigen könnten sich in den Übergangswohnungen leichter sozial stabilisieren, so Witek. Sie bekommen dort Unterstützung durch den SKM, gleichzeitig müssen sie aber auch zeigen, dass sie sich selbstständig um einen Job und eine eigene Bleibe bemühen. Theoretisch sei es das Ziel, dass die Menschen nach drei Monaten wieder ausziehen, sagt die Geschäftsführerin. Das sei in der Praxis allerdings oft schwierig.

Ob in der unmittelbaren Nähe zu den Klienten im neuen Gebäude ein Vorteil hinsichtlich der Betreuung besteht? Nicht unbedingt. Silvia Brinker meint: „Uns geht es nicht ums Fahren. Wir fahren überall hin. Uns geht es darum, den Menschen direkt und sofort zu helfen.“ Damit das weiterhin möglich ist, ist der SKM auch in Zukunft auf Zuschüsse und Spenden angewiesen. Und auf noch mehr Übergangswohnungen. Denn der Bedarf steigt.

Während die Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe mit dem Gebäude im Stadtzentrum nun ein Zuhause gefunden hat, geht die Suche nach einem neuen Standort für die Obdachlosenunterkunft weiter. Wie berichtet, muss sie in ein paar Jahren dem Hochschulcampus weichen. „Der SKM kümmert sich um hilfsbedürftige Menschen“, betont Johann Stumpf. An einer politischen Diskussion beteilige sich der Verein nicht.

