Frau aus Oberhausen kocht Essen - und sperrt sich dann aus

Eine Frau aus Oberhausen sperrt sich aus ihrer Wohnung aus. Weil sie glaubt, dass noch der Herd an ist, ruft sie die Feuerwehr.

Eine 56-jährige Frau wusste sich am Sonntag gegen 13 Uhr in der Hauptstraße in Oberhausen nicht anders zu helfen, als die Feuerwehr zu verständigen. Sie hatte sich versehentlich aus der eigenen Wohnung ausgesperrt und hatte laut eigenen Angaben gerade Essen gekocht, das nun auf dem Herd steht, teilt die Polizei mit.

Oberhausen: Frau sperrt sich aus und ruft die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg rückte mit 15 Mann in Mannschaftswagen und Drehleiter an. Über ein offenes Fenster gelangte man in die Wohnung. Das Essen stand auf dem Herd, der war jedoch aus. Folglich entstand kein Schaden. Die Frau gelangte zumindest wieder in ihr Haus. (nr)