vor 51 Min.

Päckchenpacker gesucht

Der Kindergarten und die Grundschule in Rennertshofen organisieren eine Geschenkaktion für arme Kinder

Millionen Kinder dieser Welt leben in großer Armut. Der Rennertshofener Kindergarten beteiligte sich deshalb im vergangenen Jahr an der Weihnachtsaktion „Geschenk mit Herz“, die von der bayerischen Hilfsorganisation Humedica e.V. (Kaufbeuren) in Zusammenarbeit mit Sternstunden e.V. und Bayern2 durchgeführt wird. 40 Päckchen kamen damals zusammen und ließen Kinderaugen vor allem in Südost- und Osteuropa leuchten, denn Humedica brachte diese Päckchen zu Kindern aus acht Ländern in dieser Region.

In diesem Jahr machen nicht nur die Kleinen des Kindergartens an der Hilfsaktion mit, sondern auch die Kinder der Grundschule. Doch die Organisatoren wollen noch mehr erreichen und auch die Bürger mit in ihr Hilfsboot nehmen. Wer also helfen will, braucht nur einen Karton bunt zu bekleben, mit neuen Geschenken aus den sieben vorgeschlagenen Warengruppen Spielsachen, Süßigkeiten, Körperpflegemittel, Zahnpflege, Kinderkleidung, Schulhefte, Schreibwaren und individuelle Geschenke zu befüllen, kann gerne noch eine Grußkarte oder ein Foto seiner Familie oder von sich dazugeben und soll dann den Karton mit einem Gummiband verschließen und bei der Sammelstelle abgeben. Genaue Packanleitungen und Hinweise auf den möglichen Inhalt gibt es auf der Seite www.geschenk-mit-herz.de.

Die Päckchen können im Kindergarten bis 12. November während der Öffnungszeiten abgegeben werden. Ansprechpartnerin ist Frau Zaunitzer. Für die Schule organisiert Frau Altenbuchner die Hilfsaktion. Die Annahmezeiten sind vom 4. bis 11. November von 7 bis 13 Uhr und zusätzlich noch am Freitag, 8. November, von 16 bis 18 Uhr.

Es gibt auch die Möglichkeit, ein Päckchen packen zu lassen: Für eine Spende in Höhe von 20 Euro unter dem Stichwort „Geschenk mit Herz“ werden die ehrenamtlichen Päckchenpacker von Humedica ein Päckchen befüllen. In über zehn weiteren Projektländern in Übersee, wie den Philippinen oder Brasilien werden die „Geschenke mit Herz“ auch direkt vor Ort gepackt. (mg)

Weitere Informationen gibt es unter www.geschenk-mit-herz.de oder www.facebook.com/GeschenkMitHerz.

