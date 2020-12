04.12.2020

Paketbote sperrt seine Helfer aus

Die Feuerwehr Neuburg wird zu einem Einsatz gerufen und kommt wegen eines Lieferwagens nicht durch. Es kommt heraus: Der Parksünder selbst braucht die Hilfe der Wehr

Von Andreas Schopf

Die Neuburger Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem Einsatz Am Schwalbanger gerufen worden. Die Meldung: Eine Person war in einem Aufzug eingesperrt. Doch vor Ort kamen die Einsatzkräfte mit ihrem Fahrzeug nicht zum Hauseingang durch. Der Lieferwagen eines Paketdienstes parkte direkt vor der Feuerwehreinfahrt, sogar in zweiter Reihe auf der Straße, und verhinderte so ein Durchkommen.

Die Retter mussten sich deshalb einen anderen Weg suchen. Über den Gehsteig und eine Wiese schafften sie es schließlich, in die Einfahrt zu kommen. Im Anschluss gelang es ihnen schnell, die Person aus dem Aufzug zu befreien. Der Mann war etwa 15 Minuten dort eingesperrt, berichtet Markus Rieß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg. Als sie den Mann zu seiner Freiheit verhalfen, erkannten die Feuerwehrler, mit wem sie es zu tun hatten: Mit dem Paketboten nämlich, der mit seinem Lieferwagen die Feuerwehreinfahrt blockiert hatte. „Ein Schelm, der jetzt böses denken würde...“, heißt es süffisant von der Feuerwehr.

So kurios der Fall ist, so ernst ist der Hintergrund. „Wir erleben es leider immer wieder, dass Fahrzeuge die Feuerwehrzufahrt blockieren“, sagt Rieß. Die häufige Ausrede, dass man „ja nur drei oder vier Minuten“ dort steht, lässt der Kommandant nicht gelten. „Das sind drei oder vier Minuten, die für eine Person, die Hilfe braucht, zu lang sein können.“ Er betont, dass ja nicht nur die Feuerwehr, sondern auch der Rettungsdienst auf diese Zufahrt angewiesen ist.

In der Regel gebe die Feuerwehr die Parksünder an das Ordnungsamt weiter. In diesem Fall verzichte man darauf, sagt Rieß. „Für den Paketboten war das Strafe und Lehre genug.“

