10:21 Uhr

Rauchmelder rettet einem Mann in Ingolstadt vermutlich das Leben

Mitten in der Nacht hat ein Ingolstädter einen Rauchmelder gehört. Und damit vermutlich einem Mann im Nachbarhaus das Leben gerettet.

Sonntagfrüh um kurz nach 3 Uhr war ein Ingolstädter von einem Rauchmelder im gegenüberliegenden Haus aufgeweckt worden. Als die Feuerwehr an die Neuburger Straße kam, bemerkte sie sofort Rauch aus dem Fenster eines Appartements im ersten Stock sowie Brandgeruch im Erdgeschoß. Über eine tragbare Leiter stiegen die Einsatzkräfte über ein gekipptes Fenster ins Zimmer ein und konnten so den tief schlafenden Bewohner aus dem verrauchten Raum retten und in Sicherheit bringen. Dort wurde er an den Rettungsdienst übergeben. Ursache der für den Rauch war laut Feuerwehr angebranntes Essen. (nr)

Themen folgen