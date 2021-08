So geht es beim Brückenbau in Bertoldsheim voran

Plus Jetzt beginnen die Bohrungen in der Donau bei Bertoldsheim. Bis zum Winter stehen drei Pfeiler. Der Landkreis rechnet eher mit einem Rückgang der Kosten. Verkehrsfreigabe für Sommer 2023 geplant.

Die ersten Betonpfähle sitzen bereits 18 Meter tief am südlichen Donauufer. Seit Dienstag schwimmt ein mächtiger Stahlponton im Stausee, er muss das schwere Bohrgerät tragen. Der Bau einer Donaubrücke bei Bertoldsheim hat kräftig Fahrt aufgenommen.