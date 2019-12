12:40 Uhr

Richtfest am Feuerwehr-Haus in Bergheim: Ziel in Sicht

Rund 50 Bergheimer kamen zum Richtfest am neuen Feuerwehr- und Bauhofgebäude in Bergheim.

Das Feuerwehr- und Bauhofgebäude in Bergheim nimmt Stück für Stück Gestalt an. Ihm ging eine lange Debatte voraus. Davon ist beim Richtfest nichts zu spüren.

Von Christof Paulus

Es war schon lange klar: So konnte es nicht bleiben. Die Feuerwehr in Bergheim brauchte eine neue Unterkunft. Bald wird sie eine haben, Ende 2020 wird das neue Feuerwehr- und Bauhofgebäude nach derzeitigem Stand fertig sein. Am Mittwoch feierte die Gemeinde Richtfest auf der Baustelle. Grund zu feiern gab es dabei mehr als genug. Denn hinter Bergheim und der Feuerwehr liegt ein langer Weg.

Der war gesäumt mit Hindernissen, das Gebäude stand von Anfang an in einem schwer überschaubaren Spannungsfeld zwischen Ortsteilen, der Gemeindekasse und der Sicherheit der Bürger. Denn auch im Ortsteil Unterstall, für fixe Fahrer fünf Autominuten entfernt, war das Feuerwehrhaus zu klein geworden und musste saniert werden. Für die Gemeinde war somit klar: Sie wird eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen müssen.

Feuerwehr in Bergheim: Auf der langen Suche nach einer Lösung

Also ging sie auf die Suche nach Ideen und Möglichkeiten für eine Lösung, die alles schafft: eine funktionierende Feuerwehr in Bergheim, eine funktionierende Feuerwehr in Unterstall und das alles zu einem möglichst geringen Preis. Angedacht war, ein gemeinsames Feuerwehrhaus für beide Wehren am Bergheimer Ortseingang zu bauen – doch das wollten die Unterstaller nicht. Auch der Vorschlag, ein gemeinsames Domizil zwischen beiden Orten zu bauen, lehnte eine Mehrheit der Feuerwehrleute beider Orte ab. Denn sie störten sich an mehreren Punkten: „Für mich gehört eine Ortsfeuerwehr ins Dorf und nicht auf die grüne Wiese“, sagte der Bergheimer Kommandant Florian Riedl nach einer Abstimmung unter den Feuerwehrleuten 2014. Bei einem Feuerwehrhaus in Bergheim sahen die Unterstaller ihre Einsatzfähigkeit gefährdet.

Dabei hätte der Gemeinderat auch über die Köpfe der Feuerwehren hinweg entscheiden können, doch das wollte er nicht. Dann mischte sich die Regierung von Oberbayern ein: Der Standort zwischen den Orten liegt ohnehin zu weit entfernt, die Wehren hätten nicht garantieren können, schnell genug am Einsatzort zu sein. Also blieb es dabei: Bergheim und Unterstall behalten ein eigenes Feuerwehrhaus. Auch in Unterstall sind die Planungen inzwischen weit, Baubeginn soll 2020 sein.

Ende 2020 soll das Feuerwehrhaus in Bergheim fertig sein

Für das Gebäude in Bergheim schätzt die Gemeinde die Kosten auf 2,5 Millionen Euro ein, wie Kämmerin Linda Graf sagt. Laut Bürgermeister Tobias Gensberger werde der Bau vom Freistaat mit gerade einmal 177.000 Euro gefördert. Im Gegenzug für die Förderung musste die Gemeinde einige Freiheiten aufgeben. „Deshalb haben wir überlegt, auf eine Förderung zu verzichten“, sagt Gensberger. Drei Hallen des neuen Gebäudes nutzt die Feuerwehr, drei der Bauhof, ein Gebäude teilen sich beide. Gebaut wird in der Förchenau, in der Nähe der Kläranlage. Weil ein gemeinsamer Bau für die Wehren in Unterstall nicht möglich war, hatte die Gemeinde nach einer anderen Gelegenheit gesucht. „Und der Bauhof war diese Gelegenheit“, sagt Gensberger. Den Hebauf beging er gemeinsam mit Kommandant Riedl, Zimmerermeister Andreas Escherle und Dennis Neumeier, der zugleich als Zimmerer am Bau arbeitet und Mitglied der Feuerwehr ist. Neumeier wird noch länger Dauergast auf der Baustelle sein: Die Feuerwehrleute wollen in den kommenden Monaten selbst kräftig mitbauen.

