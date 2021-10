Hundesteuer in Rohrenfels wird teurer

Wieviel Hundebesitzer ab nächstes Jahr für ihren Vierbeiner bezahlen müssen.

In der Gemeinde Rohrenfels kommen auf Hundebesitzer höhere Ausgaben zu. Die Hundesteuer steigt nächstes Jahr von bislang 40 auf 50 Euro. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Grund ist, so Bürgermeisterin Manuela Heckl, dass die Gemeinde mittlerweile mehrere Hundetoiletten aufgestellt habe. Jeder weitere Hund wird mit 100 Euro verrechnet.

Neu in die Satzung mit aufgenommen werden Kampfhunde. Für diese werden 500 Euro fällig. (clst)