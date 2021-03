10:50 Uhr

Schlägerei in Neuburger Asylunterkunft: Mann wird wohl mit Messer verletzt

An der Asylunterkunft am Zeller Kanal in Neuburg sind drei Männer aneinander geraten. Die Polizei rückte an.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr ist es zu einer Schlägerei mit drei Personen an der Asylunterkunft am Zeller Kanal in Neuburg gekommen. Laut Polizei war dabei offenbar auch ein Messer im Spiel. Nach derzeitigem Sachstand ging der geschädigte Asylbewerber mit zwei weiteren Asylbewerbern aus seinem Zimmer nach draußen. Dort kam es offensichtlich unter den drei Männern zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung, durch die der Geschädigte auch eine Schnittwunde an der Hand davon trug. Dem Geschädigten gelang es in Folge wieder in sein Zimmer zurück zu laufen.

Einer der Beschuldigten entfernte sich unerkannt vom Tatort, konnte aber im Laufe des Tages im Rahmen einer Fahndung in Neuburg durch eine Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen Asylbewerber, der im Allgäu behördlich gemeldet ist. Die beiden Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zur genauen Klärung des Sachverhalts dauern noch an. (nr)

