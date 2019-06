vor 35 Min.

Schloßfest: Orden für Hofschneider und Kassenleiterin

Warum Wolfgang Hoffmann und Barbara Thumann am Samstag vom Verkehrsverein mit dem Orden Pro Merito geehrt wurden.

Von Dorothee Pfaffel

Sie haben sich über Jahre hinweg an maßgeblicher Stelle um das Schloßfest verdient gemacht. Deshalb bekamen zwei Neuburger von Marktvogt Friedhelm Lahn am Samstagnachmittag im Schlosshof den Orden Pro Merito und das Steckenreiterpferd in Gold verliehen.

Als erstes holte Lahn den Hofschneider Wolfgang „Hoffi“ Hoffmann auf die Bühne. Seit 1976 sei „Hoffi“ beim Schloßfest aktiv, erzählte der Marktvogt. Steckenreiter, Fanfarenzug-Mitglieder, Hofnarren – sie alle würden sich erst durch „Hoffi“ so richtig als Teil des Fests fühlen. Tag und Nacht würde er notfalls durchnähen, lobte Lahn den Hofschneider und dankte ihm für sein Engagement.

Viele Gäste waren zum Empfang im Schlosshof in Neuburg geladen

„Es gibt Personen, die sieht man kaum, aber sie sind enorm wichtig“, sagte der Marktvogt über Barbara Thumann, die als zweites geehrt wurde. Von 1976 bis 2017 war sie Kassenleiterin der Hauptkasse und hat die Wegezoll-Stationen mit Geld versorgt. Thumanns Dienst habe stets früh am Morgen begonnen und erst weit nach Mitternacht geendet, berichtete Lahn und dankte auch ihr.

Der Vorsitzende des Verkehrsvereins bedankte sich bei der ehemaligen Kassenleiterin Barbara Thumann. Bild: Dorothee Pfaffel

Zur Verleihung des Merito-Ordens hatten sich zahlreiche geladene Gäste im Schlosshof versammelt – darunter Landrat Peter von der Grün mit Gattin, Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber, Stadträte, Vertreter der hohen Geistlichkeit und Gerichtsbarkeit. Außerdem begrüßte Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in seiner gereimten und in altertümlicher Sprache gehaltenen Rede Bürgermeister aus dem Landkreis, Ehrenbürger der Stadt, Delegationen aus Dänemark und Jeseník, Schulleiter sowie lokale Firmen und Vereine. Auch Neuburgs ehemaliger Kommodore Frank Gräfe hatte fürs Schloßfest den Weg zurück in die Ottheinrichstadt gefunden.

Lokalprominenz bei der Verleihung des Pro Merito Ordens Bild: Dorothee Pfaffel

