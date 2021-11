Handtasche einer 75-Jährigen aus Auto in Schrobenhausen gestohlen

Die Handtasche einer 75-Jährigen ist am Samstagmorgen zwischen 9 und 9.15 aus dem Auto der Seniorin gestohlen worden. So wird die verantwortliche Person beschrieben.

Eine 75-jährige Frau aus dem Gemeindebereich Aresing ist am Samstag zwischen 9 und 9.15 Uhr in einem Warenmarkt beim Einkaufen gewesen.

Handtasche aus Auto in Schrobenhausen gestohlen: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Wie die Polizei berichtet, legte die Frau ihre Tasche nach dem Einkauf in den Fußraum auf der Beifahrerseite ihres Auto und verstaute die Einkäufe in den Kofferraum. Plötzlich riss ein unbekannter Mann die Beifahrertüre auf, nahm die Handtasche an sich und lief davon. In der Tasche befanden sich den weiteren Angaben zufolge mehrere hundert Euro und Ausweispapiere. Die Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alten, etwa 1,80 Zentimeter großen mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung. (nr)