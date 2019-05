19:58 Uhr

Schulfest: 50 Jahre jung, bunt und voller Schwung

Mit einer kreativen Veranstaltung feiert die Grund- und Mittelschule Ehekirchen ihr Bestehen seit 1969. Was Kinder und die geladenen Gäste alles geboten bekamen.

Von Michael Geyer

In der „Museumsecke“ alte Schulbänke mit Klappsitzen und eine „Hunderter-Rechenmaschine“, bei der die Kugeln in Zehnern untereinander angeordnet sind, ein paar Zimmer weiter neuestes Lese-Lern-Material mit elektronischer Unterstützung. Wie sich die Zeiten ändern! Nur 50 Jahre ist es her, dass die damalige Volksschule Ehekirchen eingeweiht wurde. Gestern feierte die ganze Schulfamilie mit einem ideenreichen und kurzweiligen Fest unter dem Motto „Unsere Schule ist bunt“ den runden Geburtstag ihrer Schule.

Rektorin Gabriela Eibl (links) hat alles im Griff, selbst aus der Ferne, wo sie beim „Rhythmus aus dem Klassenzimmer“ den Takt vorgab. Bild: Michael Geyer

„Rock mers mitnand“ sangen und klatschten die 266 Mädchen und Buben zum Queen-Rhythmus, zeigten dabei vollen Einsatz, sodass das „Bumm, Bumm, Chack“ alle mitriss. Dem „Herzlich Willkommen“ der Klasse 1c folgte die Begrüßung durch die Schülersprecher Angelina Habersetzer und Manuel Pöller. Mit bunten Fähnchen aus ihrer alten Heimat verdeutlichten die Kinder, die in Ehekirchen eine neue Heimat gefunden haben, die Buntheit der Schule. Mit der Bayernfahne leitete die 1a/b und 2a zum Tanzlied „Aber griaß di“ über.

Schulfest: Die Schulgeister plauderten aus dem Nähkästchen

Dann übernahmen die Schulgeister die Moderation und plauderten ein wenig aus dem Nähkästchen: Von wegen „Früher war alles besser, die Kinder waren braver und fleißiger.“ „Die Lehrer waren strenger, am Samstag war noch Unterricht und es gab auch kein Handy“, wussten die Geister und die 3. Klassen sangen ein Loblied „Handy, was mir an dir so gefällt.“ „Gibt es noch einen Lehrer aus der Anfangszeit um 1969?“, fragten die Geister und vermuteten, dass der Hafner „Schorsch“, seines Zeichens Sportlehrer, schon immer da gewesen sei. Tatsächlich ist er schon seit 1978 in Ehekirchen, nächstes Jahr darf er in Pension gehen. Der Schulchor machte eine gelungene Anleihe bei „The lion sleeps tonight“ und die 4. Klasse bewies ihre Sportlichkeit mit den Hula-Hoop-Reifen. Musik im Blut hatten auch die Kinder der 2b, die ganz nach der Devise „Ich brauche kein Orchester“ mit kleinen Flöten, Singen und Klatschen selbst Musik machten.

Mit Gesang und Tanz begrüßten die Kinder der 1. und 2. Klassen die Gäste. Bild: Michael Geyer

Erfinderisch zeigten sich die 4. Klassen. Das Publikum staunte, dass man Trinkflaschen, Brotboxen, Klebestiften und selbst Stuhllehnen einen tollen Rhythmus entlocken kann. „Gedicht mal anders“, meinten die 3. Klassen. Goethe hätte die Rap-Version seines „Zauberlehrling“ bestimmt auch gefallen. Das Publikum spendete nicht nur für diese ausgefallene Idee herzlichen Beifall. Und der Lehrerchor hatte das Lied mit dem Refrain „Unsere Schule ist 50 Jahre jung, wir sind bunt und haben wirklich Schwung“ ebenfalls Applaus verdient.

Der Landrat spricht ein dickes Lob aus beim Schulfest

„Man merkt, dass ihr euch an eurer Schule wohlfühlt. Ihr seid musikalisch ganz toll unterwegs, da wurde viel Zeit und Kreativität hineingesteckt“, gab es großes Lob für alle Akteure von Landrat Peter von der Grün. Er freute sich auch über das Engagement als Umweltschule und spielte zur Überraschung aller ein „Happy birthday“ auf dem Klavier. Bürgermeister Günter Gamisch erinnerte an die Entstehung des Schulverbundes im Jahre 1969. Kaum ein Jahr später reichte das Gebäude schon nicht mehr aus, weil die 9. Klasse eingeführt worden war.

Sportlich zeigten sich die Mädchen und Buben aus der 4b mit ihrer Hula-Hoop-Reifen-Vorführung. Bild: Michael Geyer

Auch heute werde die Schule mit der Digitalisierung des Klassenzimmers auf modernstem Stande bleiben, sicherte er weitere Unterstützung zu. Zum Geburtstag schenkte die Gemeinde der Schule eine Veranstaltung zum Thema „Plastikmüll“. Schulamtsdirektorin Ilse Stork fand die Beiträge zur Feier „sensationell“ und wünschte dem Schulhaus ein langes Leben mit wenig Reparaturen, den Kindern und Lehrkräften viel Erfolg und viel Freude.

Die Schulleiterin erinnert beim Schulfest daran, was Schule ausmachen soll

Schulleiterin Gabriela Eibl stellte die gesellschaftlichen Erwartungen an die Schule heraus: Die Hauptaufgabe früher sei gewesen, dass die Kinder kognitiv und sozial etwas lernen. Heute, wo der Übertritt im Vordergrund stehe, bestehe die Gefahr, dass das Kind als Statussymbol der eigenen Eltern auf der Strecke bliebe. Mit ihren Gedanken, was eine gute Schule ausmache, untermauerten Schulleitung, Lehrkräften und Elternbeiräten die Rolle von Offenheit, Vertrauen, gegenseitiger Hilfe und Menschlichkeit im Umgang miteinander. Und es darf auch mal herzlich gelacht werden!

