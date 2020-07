vor 17 Min.

Sie helfen den Kunstschaffenden

Präsident des Rotary Clubs, Markus Ring, und Vorsitzender des Rotary Hilfswerks zeigten sich begeistert von der Oper „Theatralische Abenteuer“. Sie spendeten an die Neuburger Kammeroper, um die kulturell wichtige Arbeit zu unterstützen. Horst und Annette Vladar (von links) dankten äußerst erfreut.

Der Rotary Club Neuburg will die coronabedingt gebeutelte Kunst in besonderem Maße unterstützen. 1000 Euro gehen deshalb an die Neuburger Kammeroper

Von Brigitte Clemens

„Macht weiter so! Neuburg lebt wieder“ – das war der Tenor der Besucher des Rotary Clubs Neuburg bei der 52. Produktion der Neuburger Kammeroper „Theatralische Abenteuer“. Präsident Markus Ring war begeistert, der ersten kulturellen Veranstaltung nach dem Corona-Lockdown im Stadttheater mit Mitgliedern und Partnern der Rotarier beiwohnen zu dürfen.

„Die Kammeroper hat schon immer eine große Bedeutung. Und heuer ganz besonders! Ich habe das Stück, das sehr treffend für gerade diese Zeit ist, sehr genossen,“ wandte er sich im Anschluss an die Vorstellung an die erste Vorsitzende der Neuburger Kammeroper, Annette Vladar, und überreichte einen Scheck, der der besonderen Situation geschuldet, durch zusätzliche Spenden etwas höher gestaltet war, als bisher üblich. Heinz Richter, der Vorsitzende des Rotary Hilfswerkes, im Spendensammeln ein wahres Wunder, setzt die Satzung, die seit 2004 Unterstützung kultureller und sozialer regionaler Projekte im Fokus hat, akribisch um. Annette Vladar bekam zusammen mit Mann Horst Vladar, der die Inszenierung der diesjährigen Produktion gleich zweimal durchdenken, durch- und umarbeiten musste, große Augen, als sie die Summe von 1000 Euro auf dem Scheckformular las.

„Unsere Sänger leben finanziell und künstlerisch davon“, drückte sie ihren Dank aus. „Als wir begannen, das alternativ in die Corona-Zeit passende Stück einzustudieren, da wussten wir noch nicht, ob es überhaupt zur Aufführung kommen wird“, schloss sich Horst Vladar an und dankte für die großzügige finanzielle Unterstützung des Rotary Clubs Neuburg, aber auch für jegliche Hilfe seitens der Stadt Neuburg und des Kulturamtes, die die diesjährigen Aufführungen erst ermöglichten.

Weitere Aufführungen finden am Freitag, 24. Juli, Samstag, 25. Juli und Sonntag 26. Juli, jeweils um 20 Uhr im Stadttheater Neuburg statt. Unter www.theos-tickets.de können für den 24. Juli Streaming-Tickets erworben werden.

Themen folgen