So hat sich der Tourismus in Neuburg durch Corona verändert

Plus Corona hat den Tourismus in Neuburg tief gezeichnet. Rund 30 Prozent weniger Gäste übernachteten hier 2020 als im Vorjahr. Wie das Team der Tourist-Info die Zeit trotzdem genutzt hat.

Bevor Corona nach Neuburg kam, florierte der Tourismus der Stadt. Nachdem der Wirtschaftszweig von Januar bis Oktober 2019 rund 62.000 Übernachtungsgäste für die 600 gewerblichen Betten verbuchen konnte, waren es 2020 rund 30 Prozent weniger. Eine Bilanz, die einen bayernweiten Trend widerspiegelt. Denn: „Kaum ein Wirtschaftsbereich ist so gebeutelt worden wie der Tourismus“, fasst Christiane Dusse, 42, als Fremdenverkehrsleiterin Neuburgs zusammen.

Wie Corona den Tourismus in Neuburg verändert hat

Demnach wundert es kaum, dass auch die Ankünfte bis Oktober 2020 nur 25.671 zählen. Das ist ein Minus von 33,8 Prozent. Christiane Dusse, die das Amt vor zwölf Monaten übernommen hat, sagt: „Es ist einfach ein absolut ungewöhnliches Jahr.“ Wegen der Pandemie wurden viele Busreisen storniert, nur 140 Führungen gebucht (normalerweise sind es 450 bis 500). Statt zu verreisen, blieben viele Menschen lieber zuhause. Und falls sie doch ein Tagesausflug nach Neuburg führte, standen sie ab September vor den verschlossenen Türen des Schlosses, das den Publikumsverkehr wegen Sanierungsarbeiten bis voraussichtlich Ende Mai aussetzen muss.

Christiane Dusse Bild: Elisa Glöckner

Tourismus in Neuburg: Zahlen fallen ernüchternd aus

Dass die Zahlen so ernüchternd ausfallen, liegt nicht zuletzt auch daran, dass kulturelle Veranstaltungen abgesagt werden mussten oder nur eingeschränkt stattfinden konnten. Die Branche sei besonders in Neuburg eng mit dem Tourismus verbunden, erklärt Christiane Dusse. Besucherinnen und Besucher von Theater, Konzert und anderen Terminen würden häufig über Nacht bleiben, Essen gehen oder vielleicht eine Ausstellung, das Museum besuchen. Doch fiel dieses Verhalten in diesem Jahr meist weg.

Immerhin – profitieren konnte die Stadt 2020 von einem Deutschland-Boom: Viele Menschen wollten ihre Heimat neu entdecken. Aus dem Ausland kamen lediglich 15,3 Prozent der Besucher – die meisten aus Dänemark, gefolgt von Polen, Österreich, der Slowakei, der Schweiz, aus Frankreich und den Niederlanden. Im Vergleich zum Vorjahr sind das rund 38 Prozent weniger ausländische Gäste für Neuburg.

Nach Neuburg kommen viele Geschäftsreisende

In die Stadt kommen viele Geschäftsreisende. Ansonsten ist die touristische Klientel tendenziell älter als 50, mit dem Wohnmobil oder dem Fahrrad unterwegs. Der Donauradweg – das Premiumprodukt des hiesigen Tourismus – wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, kurz ADFC, rezertifiziert. „Das war etwas Positives im vergangenen Jahr“, resümiert Christiane Dusse.

So haben sich die Übernachtungszahlen in Neuburg entwickelt. Bild: Grafik AZ

Insgesamt also ein Jahr mit vielen Herausforderungen, wobei Christiane Dusse und ihr Team die Zeit für eigene Projekte nutzen konnten. Etwa für die Präsenz des Neuburger Tourismus-Sektors in den Sphären des World Wide Web. Wie die Tourismus-Chefin erzählt, prognostizierten Experten für 2021 einen weiteren Aufschwung des innerdeutschen Fremdenverkehrs. Deshalb sei es wichtig, sich für die neue Saison online gut aufzustellen und die digitalen Visitenkarten aufzuwerten. So feilte das Neuburger Tourismus-Team nicht nur weiter an der neuen Webseite. Es hat außerdem an einem Online-Marketing-Konzept im Bereich der sozialen Medien gearbeitet.

Ein digitales Buchungssystem in Neuburg kommt

Ein digitales Buchungssystem soll voraussichtlich im Januar an den Start gehen, über das – in Kooperation mit dem Landkreis – städtische und regionale Unterkünfte einfach und unkompliziert buchbar sein können. Gleichzeitig sollen Bilder exponierter Stellen Neuburgs über eine Feratel-Panorama-Kamera live im Internet gezeigt werden: etwa auf www.wetter.com und im Bayerischen Fernsehen. „Auch hier sitzen wir schon in den Startlöchern.“

Eigentlich viel Anlass zur Freude auf die kommenden Monate. Doch einige Aspekte betrüben den Ausblick. Etwa der, dass das Schloßfest 2021 abgesagt wurde. „Damit fällt für uns ein großer Werbefaktor weg“, sagt Christiane Dusse. Schließlich sei das Schloßfest die Inszenierung der Renaissance schlechthin.

Mit dem Schloßfest 2021 fällt ein großer Werbefaktor weg

Ausruhen wird sich das Neuburger Tourismus-Team wegen der Absage des Schloßfestes deshalb nicht – im Gegenteil: Für das ausfallende Spektakel plant es im Sommer 2021 eine Hommage, konzipiert als lebendige Ausstellung mit Gruppen, Kostümen und Schloßfest-Flair. „Damit wir den Gästen, die zu uns kommen, zeigen können, was dann im Jahr 2023 bei uns geboten sein wird.“

